نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التصفيات الآسيوية المشتركة.. كوريا الشمالية تسحق ميانمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب كوريا الشمالية انتصارًا كبيرًا أمام ميانمار 6-1، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

حصد منتخب كوريا الشمالية أول ثلاث نقاط له في المجموعة، متساويًا في ذلك مع كل من منتخبي اليابان وسوريا، اللذين يلتقيان اليوم في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وسجل جونغ إيل-جوان "هاتريك" لمنتخب كوريا الشمالية في الدقائق 30 و54 و56.

وسجل الأهداف الأخرى لكوريا الشمالية، جو سونغ شو، كوانغ سونغ هان، وري هيونغ جين، في الدقائق 34 من ضربة جزاء و38 و70.

بينما سجل الهدف الوحيد لمنتخب ميانمار، وين تاينغ تون في الدقيقة 77.