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أحمد جودة - القاهرة -

استعاده نادي طلائع الجيش ثنائي الفريق مصطفى الخواجة وأحمد الشيخ عقب تعافيهم من الإصابة استعدادًا لمواجهة الجونة.

طلائع الجيش يستعيد ثنائي الفريق استعدادًا لمواجهة الجونة في دوري نايل

تعرض أحمد الشيخ ومصطفى الخواجة للإصابة في عضلات البطن والتي لحقت بهم في الفترة الأخيرة وغيابهم عن المباريات الماضية.

يحتل نادي طلائع الجيش المركز السادس برصيد 11 نقطة من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق طلائع الجيش الفوز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه طلائع الجيش والجونة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لمواجهة الجونة ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 30 نوفمبر على ستاد جهاز الرياضه العسكري.

