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أحمد جودة - القاهرة -

عقد ايهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

ايهاب جلال يعقد جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم

وطالب ايهاب جلال بضرورة التركيز في المباريات القادمة من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للهروب من شبح الهبوط.

يحتل النادي الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر الإسماعيلي من نظيره طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الإسماعيلي وبيراميدز في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 28 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي.

