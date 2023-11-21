نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة غينيا ضد بتسوانا اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي موعد مباراة غينيا ضد بتسوانا اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة التي يهتم ويبحث عنها الجمهور خلال الساعات الأخيرة في كل مكان.

مباراة غينيا وبتسوانا في تصفيات كأس العالم

ويستضيف ستاد. فرانسيستون ستاديوم، أحداث اللقاء المرتقب بين منتخب غينيا الذي يواجه نظيره منتخب بتسوانا في التصفيات المؤهلة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنقل مباراة غينيا وبتسوانا في تصفيات كأس العالم في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة غينيا وبتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

الجدير بالذكر أن مجموعة قنوات اس اس سي السعودية متولية مهمة إذاعة أحداث المباريات عبر شاشتها لجميع المشاركين بها.