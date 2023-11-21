نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نيمار يضع الهلال في كارثة بميركاتو يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تشهد الفترة الحالية موجة غضب كبيرة داخل صفوق جماهير نادي الهلال السعودي، بسبب إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا، الأخيرة أثناء تواجده مع منتخب السامبا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم القادمة.

وتعرض نيمار لإصابة الرباط الصليبي، والتي سوف تبعده عن الملاعب لما يقرب من 9 أشهر كاملة، وذلك يعني انتهاء موسمه الأول داخل السعودية.

- صدمة جديدة للهلال

وأكد سعد اللذيذ، المسؤول عن التعاقدات الأجنبية لصندوق الاستثمارات السعودي:" أن لا يوجد أي خطة الآن لتعويض غياب نيمار عن الهلال، بصفقة ضخمة من أوروبا".

وتابع:" ضم لاعب من الفئة الأولى لتعويض إصابة نيمار، سيكون أمرا صعبا في انتقالات يناير القادمة".

وأختتم:" نسعى لوضع خطوات جديدة، لتأمين إصابات اللاعبين الطويلة في الفترة القادمة".

ووضع مسؤولو الزعيم، العديد من الترشيحات لخلافة الساحر البرازيلي داخل قلعة الهلال هذا الموسم، والذي جاء في مقدمتها الفرنسي أنطونيو جريزمان، نجم أتليتكو مدريد الإسباني.

