المجر تتقدّم بطلب استضافة نهائي دوري ابطال أوروبا أحد عامي 2026 أو 2027

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أحمد جودة - القاهرة - تقدّم الاتحاد المجري لكرة القدم رسميًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بأوراق ترشحه لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2026 أو2027، حسبما أعلن اليوم الثلاثاء المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المجري، جينو سيبوس.

المجر تتقدّم بطلب استضافة نهائي دوري الأبطال 2026 أو 2027

أعلن سيبوس أن الاتحاد المجري أرسل بالفعل طلب لـ "يويفا" بشأن استضافة أحد هذين النهائيين على ملعب بوشكاش أرينا، أكبر ملاعب البلاد.

وتعد إيطاليا أحد الراغبين أيضًا في استضافة نهائي دوري الأبطال في نفس الأعوام على ملعب سان سيرو.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المجري: "التاريخ المهم المقبل سيكون فبراير (شباط) 2024، وسيقوم "يويفا" عقب مراجعة الطلب بتقديم تعليقات أو مقترحات بشأن هذا الطلب".

وأضاف: "يويفا" ستعلن عن مقري استضافة نهائيي دوري الأبطال لعامي 2026 و2027 في مايو (آيار)".

يذكر أن ملعب بوشكاش أرينا والذي يتسع لـ67 ألف مشجع استضاف العديد من النهائيات، ومنها نهائي كأس السوبر الأوروبي 2020، الذي فاز به بايرن ميونخ عقب تغلبه على إشبيلية