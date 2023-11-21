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أحمد جودة - القاهرة - تأكدت جاهزية الدولي المصري أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، لخوض مباراتي الفريق المقبلتين أمام أجمك الأوزبكي وسباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

بشرى سارة لجماهير اتحاد جدة بشأن عودة حجازي قبل مونديال الاندية

وذكرت صحيفة الرياضية اليوم الثلاثاء، أن مصادر مطلعة كشفت لها أن قرار مشاركة حجازي في المباراتين أصبح بيد الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، مدرب الفريق الجديد، الذي تولى المنصب مؤخرًا خلفًا للبرتغالي نونو سانتو الذي أقيل من الاتحاد.

ويعود أحمد حجازي للمشاركة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، التي تعرض لها في مباراة التتويج بدوري روشن السعودي في الموسم الماضي أمام الفيحاء، وخضع على إثرها لعملية جراحية في الركبة، وبرنامج تأهيلي لمدة ستة أشهر.

من ناحية أخرى، بدأ المدرب غاياردو الإثنين، الإشراف على تدريبات الاتحاد على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مقر النادي.