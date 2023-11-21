نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيتي والأهلي ومحمد صلاح.. أبرز المرشحين لجوائز جلوب سوكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس دبي الرياضي، انطلاق فعاليات الدورة 18 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والدورة الرابعة عشرة من جوائز دبي غلوب سوكر، المعنية بتكريم المتميزين في كرة القدم، خلال حفل سيقام 19 يناير.

ذكر مجلس دبي الرياضي في بيان اليوم الثلاثاء أن النسخة الجديدة من الجوائز يتنافس عليها 30 لاعبًا على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، بمن فيهم عشرة لاعبين من فريق مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، وهاري كين من بايرن ميونخ، وجود بيلينغهام من ريال مدريد، ومحمد صلاح من ليفربول.

ويستضيف حفل الجوائز ومؤتمر دبي الرياضي الدولي نخبة من ألمع نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين، بينما تسجل قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم هيمنة اللاعبين الأوروبيين إلى جانب كريستيانو رونالدو من نادي النصر السعودي، وليونيل ميسي من نادي إنتر ميامي.

وتضم قائمة المرشحات الـ20 لجائزة أفضل لاعبة كرة قدم في العالم كل من إيتانا بونماتي الفائزة بكأس العالم مع منتخب إسبانيا، وسامانثا كير من نادي تشيلسي للسيدات، ونجمة المنتخب الألماني ألكساندرا بوب. في حين تتضمن قائمة النوادي المرشحة لجائزة أفضل نادي كرة قدم للسيدات، نادي برشلونة حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ونادي تشيلسي الفائز لست مرات بالدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، كما تبرز أندية نابولي والأهلي المصري والاتحاد وفلومينينسي ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي كرة قدم للرجال.

ويتصدر مدرب نادي مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، والذي قاد فريقه للفوز بثلاثية تاريخية، قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرّب كرة قدم، إلى جانب المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي قاد نادي الأهلي المصري للحصول على خمسة ألقاب خلال 10 أشهر فقط، ومدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي.

ويتنافس كل من إيرلينج هالاند، هاري كين، كريستيانو رونالدو، وكيليان مبابي، على الفوز بجائزة مارادونا لأفضل هدّاف، ولا يفصل بينهم سوى فارق بسيط في عدد الأهداف، وذلك قبل أقل من ستة أسابيع على نهاية العام".

وتشهد دورة هذا العام إضافة جائزتين جديدتين لفئات جوائز الشرق الأوسط، في ظل انتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي، الأمر الذي لفت أنظار العالم إلى كرة القدم في المنطقة، كما يتصدر اللاعب البرتغالي قائمة المرشحين الـ12 لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في الشرق الأوسط بعد أن بدأ مسيرته في الدوري السعودي، بينما تتضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي كرة قدم في الشرق الأوسط ثمانية أندية، من بينها الهلال والأهلي والنصر.