نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ببلاش".. برشلونة على بُعد خطوات من أول صفقات يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، آخر تطورات خطة إدارة نادي برشلونة الإسباني، في التدعيمات القوية المنتظرة، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

ويعمل مسؤولو البلوجرانا، على سد جميع الثغرات داخل تشكيل المدرب تشافي هيرنانديز، والتي يأتي في مقدمتها وسط الملعب، بعد اقتراب رحيل أوريول روميو.

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وأكد الصحفي خوانمارتي:" أن غيدو رودريجيز ارتكاز بيتيس هو خيار قوي لبرشلونة في يناير، اللاعب سينتهي عقده في الصيف القادم وبيتيس قد يكون مستعد للتفاوض على فائدة لهم في يناير بدل من خسارته مجانًا بالصيف".

وتابع:" ماذا سيستفيد بيتيس إذا ترك غيدو يرحل مجانًا لبرشلونة في يناير؟، بيتيس سوف يبيع ميراندا في يناير وبرشلونة لديها 40٪ من البيع المستقبلي، بالإضافة إلى ذلك، يرغب بيتيس في الحصول بشكل كامل على شادي رياض من برشلونة ".

وأختتم:" الفريقان لديهم مصالح مشتركة وهذا سيسهل بعض الشيء من المفاوضات لأجل غيدو رودريجيز".