الرياضة

المصري يسعي لاستقطاب مهاجم سيراميكا كيلوباترا في يناير

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أحمد جودة - القاهرة -  

يسعي النادي المصري في الحصول على خدمات أحمد  ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لنادي سيراميكا كيلوباترا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

طلب علي ماهر المدير الفني للنادي المصري من مجلس الإدارة  انضمام مهاجم سيراميكا وذلك  لتعزيز عدة مراكز  في صفوف الفريق البورسعيدي.

من المتوقع أن تبدأ إدارة النادي المصري مفاوضات رسمية في الأيام المقبلة  مع مسؤولي سيراميكا كيلوباترا للتفاوض حول الشروط المالية لضم أحمد ياسر الريان.

كانت إدارة فريق المصري قد قررت خلال الساعات الماضية عرض مروان حمدي مهاجم الفريق للبيع في انتقالات الشتاء وذلك بسبب أزمة اللاعب مع الجماهير.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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