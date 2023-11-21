نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يسعي لاستقطاب مهاجم سيراميكا كيلوباترا في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعي النادي المصري في الحصول على خدمات أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لنادي سيراميكا كيلوباترا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

طلب علي ماهر المدير الفني للنادي المصري من مجلس الإدارة انضمام مهاجم سيراميكا وذلك لتعزيز عدة مراكز في صفوف الفريق البورسعيدي.

من المتوقع أن تبدأ إدارة النادي المصري مفاوضات رسمية في الأيام المقبلة مع مسؤولي سيراميكا كيلوباترا للتفاوض حول الشروط المالية لضم أحمد ياسر الريان.

كانت إدارة فريق المصري قد قررت خلال الساعات الماضية عرض مروان حمدي مهاجم الفريق للبيع في انتقالات الشتاء وذلك بسبب أزمة اللاعب مع الجماهير.