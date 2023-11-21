نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ليس عمر كمال".. هل يحسم الأهلي صفقة نجم فيوتشر؟ رد قاطع يمنع الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تناقش إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، العديد من السير الذاتية لبعض المهاجمين المحليين، لبحث إمكانية ضم رأس حربة جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وجاءت تلك الخطوة من جانب القلعة الحمراء، لتدعيم هذا المركز بعد تراجع مستوى صلاح محسن، وعدم ظهور الفرنسي أنتوني موديست، بالمظهر المطلوب.

- حقيقة مفاوضات الأهلي وأحمد عاطف

وأكدت مصادر دوت الخليج الرياضي مؤخرا، أن يوجد لاعب محلي على طاولة مفاوضات لجنة التخطيط داخل القلعة الحمراء، وسط ظهور العديد من الأسماء المرشحة لارتداء قميص الأهلي في يناير المقبل.

وترددت أنباء قريبة، عن دخول مهاجم نادي مودرن فيوتشر، أحمد عاطف، دائرة المفاوضات في الفترة الأخيرة، لتدعيم هذا المركز.

وحسم المصدر تلك الأقاويل نهائيا، حيث لم يتواصل أي مسؤول من الأهلي مع اللاعب أو توجد أي نوع من المفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

