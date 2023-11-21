نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| عودة زيزو والجزيري.. وتدريبات تأهيلية خاصة لرباعي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شهد المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، انتظام أحمد مصطفى "زيزو"، استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وتواجد "زيزو" في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك، عقب المشاركة مع المنتخب الأول في مباراتي جيبوتي سيراليون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.



واكتفى "زيزو" بالمشاركة في الجزء البدني من التدريبات، قبل خوض تدريبات تأهيلية فردية خاصة، وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق منعًا لتعرضه للإرهاق.



-سيف الدين الجزيري ينتظم في التدريبات



انتظم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة.



وشارك الجزيري في التدريبات الجماعية للفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، ليصبح جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في التدريبات.



-تدريبات تأهيلية خاصة لرباعي الزمالك



خاض محمود حمدي "الونش" ومصطفى شلبي وعبدالله جمعة ومحمود علاء رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الثلاثاء.



وواصل الرباعي البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من قبل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.



واستأنف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريبات الجماعية، اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وكان الفريق حصل على راحة من التدريبات أمس الاثنين بعد الفوز على الهلال الليبي بثلاثية دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر يوم الأحد الماضي على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.