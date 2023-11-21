نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يدخل في مفاوضات لضم مهاجم الزمالك في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعي النادي المصري في الحصول على خدمات ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

طلب علي ماهر المدير الفني للنادي المصري من مجلس الإدارة انضمام ناصر منسي وذلك لحاجته لتدعيم عدة مراكز بالفريق البورسعيدي.

يدرس مسؤولي المصري التعاقد مع مهاجم الزمالك خلال الفترة المقبلة من أجل اتمام هذه الصفقة.



يواصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته الجماعية بمعسكره بالقاهرة على ملعب ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة إنبي بالجولة السابعة من دوري nile.

يحتل المصري المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.