انت الان تتابع خبر من هو أفضل لاعب عبر التاريخ؟! الذكاء الاصطناعي يختار شخص واحد ويفاجئ الجميع! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -جدل كبير بين جمهور كرة القدم حول العالم بشأن أفضل لاعب في التاريخ، حيث توقع البعض أن يكون كريستيانو رونالدو بينما البعض أعتقد أنه ميسي.

حيث قدم هذا الثنائي في العقد الأخير أفضل مالديهم وحطموا الأرقام القياسية بشكل كبير، حتى حصر الجمهور بينهم الاثنين.

الذكاء الاصطناعي كان له رأي آخر وحسم أخيرًا معركة الأفضل في تاريخ كرة القدم، بعدما احتدمت المناقشات حول أحقية كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب "الماعز" أو ما يعرف بالإنجليزية "G.O.A.T" والتي تأتي اختصارًا لجملة "Greatest Of All Time".

المثير في الأمر، أن الترتيب الذي وضعه الذكاء الاصطناعي حسبما كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، لم يشهد تواجد ميسي أو رونالدو في المركز الأول.

وجاء المجري فيرَينتس بوشكاش أسطورة ريال مدريد ومنتخب المجر التاريخي في المركز العاشر، خلف أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب أيرلندا الشمالية جورج بيست.

وثامنًا جاء الفرنسي زين الدين زيدان أسطورة فرنسا وريال مدريد، فيما سبقه أسطورة ألمانيا وبايرن ميونخ فرانتس بكنباور إلى المركز السابع.

المركز السادس كان من نصيب ألفريدو دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد، فيما تفوق عليه الهولندي يوهان كرويف أسطورة برشلونة محتلًا المركز الخامس.

المركز الرابع كان من نصيب كريستيانو رونالدو، وجاء ميسي ثالثًا متفوقًا على غريمه التاريخي في ملاعب كرة القدم.

الوصافة كانت من نصيب أسطورة الأرجنتين ونابولي دييجو أرماندو مارادونا، فيما اختار الذكاء الاصطناعي أسطورة البرازيل بيليه ليكون اللاعب الأفضل على مر التاريخ.