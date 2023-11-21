نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل عمر فايد لـ'دوت الخليج الرياضي': فناربخشة يراقب مستواه خلال الإعارة وعروض أوروبية لضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد إسلام الشحات وكيل أعمال عمر فايد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فناربخشة التركي والمعار إلى نوفي ستار الصربي، أن اللاعب سعيد في تجربته الحالية.

وتابع الشحات خلال تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي': "عمر فايد سوف يستمر مع نوفي ستار الصربي حتى نهاية الموسم الجاري ولن يعود إلى فناربخشة في يناير، للرغبة في استمراره بالمشاركة".

وأضاف إسلام الشحات: "هناك تواصل مستمر مع نادي فناربخشة المعار منه اللاعب، ويتم مراقبته بشكل جيد من أجل تقييم وضعيته عقب نهاية الموسم الجاري".

واختتم: "فايد لديه عروض أوروبية ولكن مصيره مع فناربخشة واللاعب لديه رغبة في العودة لناديه التركي مرة أخرى بعد اكتساب الخبرات، وسوف يتم حسم كل الأمور قبل بداية الموسم الجديد".