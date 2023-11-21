خاص.. كولر يرفض مقترح لجنة التخطيط بضم نجم الوداد المغربي

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أحمد جودة - القاهرة - رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مقترح لجنة التخطيط بالنادي بالتعاقد مع نجم الوداد المغربي، بالفترة المقبلة.

كولر يرفض مقترح لجنة التخطيط بضم نجم الوداد المغربي

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي خلال تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي'، أن لجنة التخطيط ترغب في تدعيم الجبهة اليسرى وتلبية مطالب كولر بالفترة المقبلة، ورشحت المغربي يحيى عطية الله للانضمام في يناير أو الصيف المقبل، ولكن الفكرة قوبلت بالرفض.

وتابع المصدر: "كولر بالرغم من إعجابه بمستوى عطية الله في الناحية اليسرى، إلا أنه رفض فكرة التعاقد مع عنصر أجنبي في هذا المركز لخلافة علي معلول، حيث يرى أن من الأفضل استخدام المقعد الأجنبى في تدعيم مركز آخر".

وأضاف: "كولر يرى أن كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق الشاب، يقدم مستويات مميزة مع الفريق عند الاعتماد عليه، فضلًا عن رغبته في إتمام صفقة التعاقد مع أحمد فتوح ظهير الزمالك، عقب نهاية عقده".

