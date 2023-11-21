نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الأهلي يستفسر من كولر عن العروض الخليجية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن عقد محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، قبل توجه بيبو إلى الإمارات.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، توجه محمود الخطيب إلى الإمارات، من أجل استكمال الجلسات العلاجية الخاصة به، على أن يعود خلال أيام قليلة من رحلته العلاجية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي'، أن الخطيب تحدث مع كولر، حول أسباب تراجع مستوى الفريق بالفترة الأخيرة والخروج من بطولة الدوري الإفريقي.

وتابع المصدر: "كولر أكد خلال الجلسة أن هناك حالة من الارهاق والاجهاد طاردت اللاعبين بسبب تلاحم المباريات، بالإضافة إلى وجود بعض الإصابات ومشقة السفر بين الدول خلال المباريات في فترة ضيقة".

وأضاف المصدر: "بيبو استفسر من المدير الفني عن حقيقة انشغاله بالعروض الخليجية والخارجية التي حصل عليها، حيث أكد المدرب السويسري سعادته بالتواجد مع الفريق ولا ينوي المغادرة خاصةً بعد تجديد عقده ويريد الاستمرار وكل ما يتردد غير صحيح".