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أحمد جودة - القاهرة - ريمونتادا لبترول أسيوط ووادي دجلة يصعق النجوم وفوز وراية وتعادل دكرنس في المحترفين

أسفرت مباريات الجولة التاسعه بدورى القسم الثاني دوري المحترفين عن فوز فريق بترول أسيوط على فريق (وي) بثلاثية مقابل هدفين.

تقدم وي بهدفين نظيفين سجلهما ياسر زحلق من ركلة جزاء في الدقيقة 3 ومحمد بهاء في الدقيقة 24 من الشوط الأول.



ونجح فريق البترول في الشوط الثاني في العودة للقاء بثلاثية عن طريق حيث سجل سعد جمال الهدف الأول للبترول في الدقيقة 7 وأضاف محمود سمكه الهدف الثاني في الدقيقة 11 وخطف حسن أحمد الهدف الثالث في الدقيقة 41.



وشهدت المباراة إصابة أحمد عبد المقصود في الحاجب اثناء الاحتفال بالهدف الثالث.



- فوز فريق وادي دجلة على فريق النجوم بهدفين مقابل هدف.



حيث تقدم دجلة بهدفين عن طريق

محمود دياسطى في الدقيقة الاولى من الشوط الثاني.

وأضاف على حسين الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وقلص النجوم النتيجة بتسجيل هدف في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.



- فوز فريق راية على فريق جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق راية بهدف دون رد سجله محمد أسامة مبابى.

وتعادل محمد نجاتي من ركلة جزاء لشبين في الشوط الثاني.

وخطف خالد عبد الفتاح هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



- تعادل فريق دكرنس مع فريق طنطا بهدف لمثله تقدم فريق طنطا بهدف محمد عاطف في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وتعادل دكرنس عن طريق أحمد حسني هدف دكرنس في الشوط الثاني.