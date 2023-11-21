نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. سيف زاهر يكشف عن اقتراب ثنائي هجومي من الأهلي وأمير هشام يعلن موقف فيتوريا بشأن ثلاثي المنتخب.. وكيل أوسوريو يفجر مفاجأة حول مستحقات الكولومبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023.

سيف زاهر: ثنائي هجومي على رادار الأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن صفقات الأهلي الجديدة، وأبرز التفاصيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة

وقال سيف زاهر خلال برنامج "ملعب أون"، عبر أون تايم سبورتس: "تردد في الفترة الماضية أن أحمد عاطف مهاجم فيوتشر، ومروان حمدي، مهاجم المصري البورسعيدي على أعتاب النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة".

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اتحاد الكرة يرد بشان وجود مجاملات في منتخب الشباب

علَقَ عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، على خسارة المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عامًا أمام نظيره التونسي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورة شمال إفريقيا التي تستضيفها نسور قرطاج في الوقت الحالي.

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تنازل عن نصف مستحقاته للزمالك".. وكيل أوسوريو يُعلنها

صرح محمد حبشي وكيل أعمال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن تنازله عن بعض مستحقاته المالية المتأخرة، وكواليس الاجتماع الخاص بينه وبين مجلس إدارة الأبيض

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فيتوريا يحسم مصير ثلاثي منتخب مصر المستبعد

حسم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مصير ثلاثي الفريق، إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، عقب استبعادهم الأخير من معسكر الفراعنة، بعد الفوز على جيبوتي.