نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميمي عبدالرازق لـ'دوت الخليج الرياضي': كولر أفضل مدرب وعبدالرؤوف سيكون له شأن في التدريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ميمي عبدالرازق المدير الفني لفريق الداخلية السابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو الأفضل في الدوري المصري.

ميمي عبدالرازق: كولر أفضل مدرب

وتابع عبدالرازق خلال تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي': "بحكم النتائج والبطولات التي حققها كولر وتواجده على رأس قيادة النادي الأهلي، يجعله الأفضل بين المدربين".

وأضاف ميمي عبدالرازق: "أرى أن مجدي عبدالعاطي مدرب نادي زد، من أفضل المدربين المصريين في الوقت الحالي، وقادر على تصعيد فريقه لمكانه مميزة بجدول الدوري".

واختتم: "أحمد عبدالرؤوف مدرب نادي بلدية المحلة، لا يقل عن إسم أي مدرب وهو مدرب واعد، وسيصبح واحدًا من أفضل المدربين في الفترة المقبلة، خاصةً مع صغر سنه وقدرته على التعامل مع اللاعبين".