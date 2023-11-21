انت الان تتابع خبر أزمة بين كولر وإمام عاشور بسبب المنتخب.. تهديد بالطرد من الأهلي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معرفة أسباب استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور، لاعبا الفريق الأحمرمن معسكر منتخب مصر، قبل مواجهة سيراليون، بعد انتهاء مباراة مصر وجيبوتي، وعدم مشاركة الثنائي في اللقاء الذي جمع المنتخبين يوم الخميس الماضي بستاد القاهرة، وانتهى بفوز الفراعنة بسداسية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

تقرير خالد بيبو لـ كولر عن أزمة الشحات وإمام مع منتخب مصر

وعلم موقع دوت الخليج أن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قدم تقريرًا إلى كولر، بشأن أسباب استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات، من معسكر منتخب مصر، بعد مباراة جيبوتي، مؤكدًا في تقريره ادعاء الثنائي للإصابة رافضين خوض التدريبات الخاصة باللاعبين الذين لم يشاركوا أمام جيبوتي، بسبب عضبهم من عدم المشاركة في المباراة.

تهديدات كولر لـ إمام عاشور

واجتمع كولر، مع الثنائي وقام بتعنيفهم لما بدر منهما مع منتخل مصر، وأكد على إمام عاشور، بأنه فعل مع منتخب مصر مثلما فعل مع الأهلي قبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، في نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، وهو ادعاء الإصابة والغضب بسبب عدم المشاركة أساسيًا.

وحذر كولر، إمام عاشور، من تكرار الغضب بسبب عدم المشاركة سواء في النادي أو المنتخب، مؤكدًا عليه أنه حال تكرار الأمر وادعاء الإصابة سيتم الاستغناء عنك نهائيًا من الأهلي، خاصة أنك لا تحترم قرارات الجهاز الفنية ورؤيتهم الفنية.

مصر تفوز على جيبوتي وسيراليون

وحقق منتخب مصر الفوز في الجولة الأولى والثنائية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بالفوز على جيبوتي بسداسية نظيفة، بالقاهرة، ثم الفوز خارج الديار على سيراليون بثنائية نظيفة.