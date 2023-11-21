انت الأن تتابع خبر “يا أنا يا هو في النادي“ كولر يتحدى الخطيب ويطرد نجم الفريق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية يوم السبت القادم أمام فريق ميدياما في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى النادي الأهلي بقوة إلى الفوز في تلك المباراة للاقتراب خطوة بخطوة نحو تحقيق اللقب الثاني عشر في تاريخ النادي بعدما حصد اللقب الموسم الماضي على حساب نادي الوداد المغربي في النهائي عقب الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بنتيجة المباراتين.

رحيل أحمد عبد القادر عن الأهلي

ومن جانبه كشفت مصادر صحفية أن مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي قد طالب إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب بسرعة التخلص من أحمد عبد القادر جناح الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك عقب الازمة الاخيرة التي حدثت بين المدرب واللاعب مما جعل مارسيل كولر يقرر استبعاده من المباريات ويرغب في رحيله في الفترة المقبلة والبحث عن بديله مع اقتراب تعاقد الاهلي مع بعض الصفقات الهامة مثل عمر كمال عبد الواحد الذي أكدت الاشاعات انه قد وقع على عقود انضمامه للنادي.

صفقات الأهلي الجديدة

يقترب النادي الاهلي بقوة من التعاقد مع مهاجم قوي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك ليكون البديل المناسب لانتوني موديست المهاجم الفرنسي الذي فشل في اثبات نفسه لدى جماهير القلعه الحمراء والمدرب السويسري إلى جانب التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد كظهير ايمن ومحمد حمدي كظهير أيسر نادي بيراميدز ليكون بديل مناسب للتونسي علي معلول بسبب كبر في السن إلى جانب الاصابات التي لحقت باللاعب مع ابتعاد التعاقد مع أحمد فتوح ظهير ايسر منتخب مصر ونادي الزمالك.



