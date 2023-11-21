انت الأن تتابع خبر كواليس ظهور فتوح وصبحي والزناري داخل الزمالك.. أزمة جديدة مع شيكابالا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواجد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزنارى، لاعبو الفريق الأول بنادى الزمالك، في مقر نادهم اليوم الثلاثاء، وخاضوا تدريبات داخل صالة الجيم لمدة ساعة، ثم انصرفوا مغادرين مقر النادى، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، بإيقاف الثلاثي لمدة شهر، وخضم 25% من قيمة عقد اللاعب الأول عن الموسم الحالي مع الزمالك و20% من الثاني و15 % من الثالث وعرضم للبيع.

كواليس ظهور فتوح وصبحي والزناري داخل الزمالك

[فتوح وصبحي والزناري]

فتوح وصبحي والزناري

وقام الثلاثي، بمقابلة زملائهم لأول مرة مُنذ أزمة مباراة زد ألف سي، وترك الثلاثي لمعسكر الفريق ليلة المباراة دون إذن، في اللقاء الذي خسره الأبيض 2-1، حيث أكد الثلاثي، أنهم يأملون في العودة للزمالك، خلال الفترة المقبلة، وهناك اتصالات لذلك بين بعض المحبين للقلعة البيضاء مع مجلس حسين لبيب، للتراجع عن قرار عرضهم للبيع.

فتوح يرفض مصافحة شيكابالا

ورفض أحمد فتوح، مصافحة شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، بعدما أتهم فتوح اللاعب، بأنه أسباب الأزمة لاسيما انه هو من أبلغ عبد الواحد السيد، بقيام الثلاثي بترك المعسكر.

[الزمالك وبيراميدز]

الزمالك وبيراميدز

جلسة معتمد جمال مع طبيب الزمالك

وعقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

شهدت الجلسة الحديث عن موقف بعض اللاعبين المصابين وأخر تطورات البرامج التأهيلية الموضوعة لهم خلال الفترة الماضية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فتوح وصبحي والزناري