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رياض - احمد صلاح - يتساءل الكثير من محبي الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يستقبل ملعب ماراكانا المواجهة النارية التي تحمل إثارة بين المنتخبين، ضمن لقاءات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

وعن القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم فيمكنك مشاهدة المباراة عبر قناة SSC1 HD المتواجدة عبر القمر الصناعي عرب سات والتي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لتصفيات أمريكا الجنوبية كما يمكنك متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد VIP ويعلق على مباراة البرازيل والأرجنتين فهد العتيبي في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

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[القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026]

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

وتقام مباراة البرازيل والأرجنتين صباح يوم الأربعاء 22 نوفمبر في إطار الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وتنطلق المواجهة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي في الإمارات.

[القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026]

ترتيب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

يتواجد منتخب الأرجنتين في صدارة المجموعة المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2026 برصيد 12 نقطة بعدما خاض 5 مباريات تمكن الفوز في أربع مواجهات وخسر في واحدة واستطاع التانجو تسجيل 7 أهداف بينما استقبلوا هدفين، ويتواجد منتخب البرازيل في المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعدما خاض خمس مباريات فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر في مباراتين، واستطاع منتخب البرازيل تسجيل 8 أهداف بينما استقبل 6 أهداف.