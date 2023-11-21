انت الأن تتابع خبر الأهلي يحصل على توقيع أسرع مهاجم في الدوري لمدة 4 سنوات.. «الكشف عن اسم الهداف وموعد إعلان الصفقة» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في الحصول على توقيع أحمد أمين أوفا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، لمدة 4 مواسم، خلال الجلسة التي جمعته مع اللاعب، خلال الساعات الماضية، ويتبقى فقط الحصول على الاستغناء الخاص به من ناديه للإعلان رسميًا عن الصفقة بعد الوصول إلى اتفاق مادي بشأن قيمة الصفقة.

الأهلي يحصل على توقيع أوفا

[الأهلي]

الأهلي

وعلم «مولانا»، أن أوفا، وقع للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات، خلال جلسة جمعته مع أمير توفيق، في فيلا الأخير، مع وعد المهاجم في حالة عدم إتمام الصفقة بشكل رسمي سيتم استرداد العقود التي وقع عليها، حيث يبدأ أمير توفيق التفاوض خلال الساعات المقبلة، مع أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، لمعرفة طلباتهم المالية مقابل التنازل عن خدمات أوفا.

إنبي يحدد سعر بيع أوفا

وحدد مسئولو نادي إنبي مبلغ 50 مليون جنيه، قيمة الموافقة على رحيل أوفا عن الفريق إلى أي من أندية الدوري خلال المريكاتو الشتوي المُقبل، فيما حدد الأهلي مبلغ 25 مليون جنيه مقابل التعاقد مع هداف إنبي، ومن المنتظر ان تشهد الأيام المقبلة مفاوضات مكثفة لحسم مصير الصفقة.

سبب مساعي الأهلي ضم أوفا

وجاءت مساعي الأهلي للتعاقد مع أوفا، في ظل تراجع مستوى الثنائي الفرنسي موديست، وصلاح محسن، وطلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر التعاقد مع مهاجم سوبر في يناير المقبل، لهذا الأهلي يسعى للإعلان عن صفقة أوفا في يناير.

ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏