نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراحل التاسع.. أحمد عيد عبد الملك يستقيل من لافيينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي لافيينا، قبول استقالة أحمد عيد الملك والجهاز المعاون، مع توجيه الشكر والتقدير على الفترة الماضية مع الفريق.

ورحل عبد الملك بعد الخسارة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في الجولة التاسعة من دوري المحترفين.

نتائج متراجعة للنادي

وعانى لافيينا التراجع على مدار الجولات الأخيرة، ليكون في رصيده 15 نقطة، حيث يمنحهم هذا الفوز صدارة المجموعة.

وقاد نجم الزمالك السابق لافيينا، بعد مسيرة حافلة مع النجوم قدم فيها الكثير أبرزها إقصاء الإسماعيلي منذ كأس مصر الموسم الماضي.

ولم يستقر لافيينا على المدرب الجديد حتى الان، لخلافة أحمد عيد الملك.



وكان اخر الراحلين هو خالد عيد من المحلة، والذي رحل عن صفوف المحلة، بجانب 9 مدربين حتى الان.