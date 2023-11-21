نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب سموحة يعتذر عن الاستمرار مع النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم أحمد حسن مكي المدرب العام لنادي سموحة بالاعتذار عن الاستمرار في منصب المدرب العام لنادي سموحة.

لارتباطه بفترة معايشه في نادي أستون فيلا الانجليزي في الفترة القادمة لاكتساب خبرات تدريب الأندية المصرية.

يحتل نادي سموحة المركز التاسع برصيد 8 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر سموحة من نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه سموحة القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمواجهة الأهلي ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 28 نوفمبر على ستاد المقاولون العرب.

