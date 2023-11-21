نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد المشاركة مع المنتخب.. الأهلي يمنح خماسي الفريق راحة من التدريبات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح خماسي الفريق، الذين شاركوا مع المنتخب الوطني الأول خلال فترة الأجندة الدولية، راحة من التدريبات، للتخلص من حالة الإجهاد، على أن ينتظموا في مران الفريق يوم الخميس المقبل.
وشارك من الأهلي مع المنتخب الخماسي محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية، حيث خاض المنتخب مواجهتي جيبوتي وسيراليون ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وواصل الأهلي استعداداته لمباراة ميدياما الغاني التي تقام يوم 25 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وخاض الفريق مباراة ودية اليوم على ملعب التتش، جمعت بين لاعبي الفريق مدعومين ببعض العناصر من قطاع الناشئين، والتي اطمأن خلالها الجهاز الفني على كافة اللاعبين قبل مواجهة ميدياما.