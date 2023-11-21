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أحمد جودة - القاهرة - قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم من جلوب سوكر

جلوب سوكر Globe soccer.. قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم 2023 كاملة، كشف مجلس دبي الرياضي اليوم الثلاثاء، عن جميع قوائم المرشحين لجائزة الأفضل في العالم المقدمة من جلوب سوكر.

ومن المقرر أن تقام النسخة الرابعة عشر من حفل جوائز جلوب سوكر يوم 19 يناير العام المقبل، تزامنًا مع المؤتمر الرياضي الدولي بالشراكة رفقه مجلس دبي الرياضي.

على أن يكون حاضرًا لحفل جلوب سوكر الذي يقام في مدينة دبي الإماراتية، ممثلين الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بجانب ممثلين الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ورابطة الأندية، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الرياضية الدولية حول العالم.

حيث يتواجد عدة جوائز مختلفة في جوائز جلوب سوكر، مثل أفضل لاعب وأفضل لاعبه في العالم، ولاعب الجمهور المفضل، وأفضل نادي رجال ونساء في العالم، وأفضل مدير فني، بالإضافة إلى أفضل لاعب ونادي في الشرق الأوسط.

جلوب سوكر Globe soccer.. قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم 2023 كاملة

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن قوائم جوائز الأفضل في العالم المقدمة من جلوب سوكر 2023، من خلال السطور التالية.

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الأهلي يتربع على قوائم المرشحين لجوائز جلوب سوكر

ويتواجد النادي الأهلي المصري وسط مجموعة كبيرة من الأندية كبار العالم في النادي الأفضل عالميًا، بجانب تواجده في قائمة النادي الأفضل في الشرق الأوسط.

بجانب تواجد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، ضمن قائمة أفضل مدير فني في العالم، إضافة إلى تواجد الحارس محمد الشناوي ضمن القوائم المرشحة.

جلوب سوكر Globe soccer.. قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم 2023 كاملة

قائمة جلوب سوكر لأفضل نادي في العالم

وكشفت اللجنة المنظمة عن الحفل، تنافس 20 نادي على جائزة أفضل نادٍ في العالم 2023، وجاء على رأسهم الأهلي ومانشستر سيتي الإنجليزي، فيما جاءت القائمة كاملة كالتالي:-

"الأهلي، مانشستر سيتي الإنجليزي، روما الإيطالي، يونيون برلين الألماني، بايرن ميونيخ الألماني، إشبيلية الإسباني، أرسنال الإنجليزي، بوكا جونيور، الهلال السعودي، باريس سان جيرمان الفرنسي، إتحاد جدة السعودي، الوداد المغربي، اوراوا ريد دياموند، بنفيكا الإيطالي، وست هام يونايتد، إنتر ميلان الإيطالي، فينورد فلومنينزي".

إضافة إلى تلك القائمة القوية، خرج كلا من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي، من القائمة المرشحة، كما يعد ريال مدريد هو حامل اللقب العام الماضي 2022.

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جائزة جلوب سوكر لأفضل نادي في السوق الأوسط

يتربع الأهلي على رأس قائمة أفضل نادي في الشرق الأوسط التي ضمت كلا من: "الهلال والنصر واتحاد جدة والشباب السعوديين، بجانب الدحيل والريان القطريان، وشباب أهلي دبي الإماراتي.

قائمة جلوب سوكر لأفضل لاعب في الشرق الأوسط

ينافس الحارس الدولي محمد الشناوي لاعب منتخب مصر والأهلي على لقب أفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2023، رفقه مجموعة مميزة من نجوم الكرة أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، والفرنسي كريم بنزيما لاعب إتحاد جدة، وجاءت القائمة كالتالي:-

محمد الشناوي لاعب الأهلي.

كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

كريم بنزيما لاعب إتحاد جدة السعودي.

رياض محرز أهلي جدة السعودي.

عبدالرزاق حمد الله لاعب إتحاد جدة السعودي.

سالم الدوسري لاهب الهلال السعودي.

مراد باتنا لاعب الفتح السعودي.

تاليسكا لاعب النصر السعودي.

علي مبخوت لاعب الجزيرة الإماراتي.

أليخاندرو روميرو لاعب العين الإماراتي.

أوديون إيجالو لاعب الوحدة السعودي.

ميشيل اولانجا لاعب الدحيل القطري.

جلوب سوكر Globe soccer.. قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم 2023 كاملة

قائمة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم

وينافس الدولي المصري محمد صلاح على جايزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم، رفقه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بجانب مجموعة مميزة من نجوم مانشستر سيتي، وجاءت القائمة كالتالي:-

المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي.

البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.

البرتغالي روبين دياز لاعب مانشستر سيتي.

والإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي.

الإنجليزي جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي.

الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي.

البرازيلي إيدرسون مورايس حارس مانشستر سيتي.

النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

نيكولو باريلا لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونيخ الألماني.

الكوري الجنوبي مين جاي لاعب بايرن ميونيخ الألماني

الفرنسي كريم بنزيما لاعب إتحاد جدة.

الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد.

البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.

المغربي ياسين بونو لاعب الهلال السعودي.

الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب اتلتيكو مدريد الإسباني.

الألماني إلكاي جوندوغان لاعب برشلونة الإسباني.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني.

الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي الإيطالي.

النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي.

النرويجي مارتن أوديجارد لاعب آرسنال.

الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب آرسنال.

الحارس الكاميروني أندريه أونانا، مانشستر يونايتد.

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قائمة جلوب سوكر لأفضل مدرب في العالم

السويسري مارسيل كولر، الأهلي المصري.

كارلو أنشيلوتي، ريال مدريد الإسباني



ميكيل أرتيتا، أرسنال الإنجليزي

سيموني إنزاجي، إنتر ميلان الإيطالي

روبرتو دي زيربي، برايتون الإنجليزي

لويس دي لا فوينتي، منتخب إسبانيا

جوناثان جيرالديز، فريق برشلونة الإسباني للكرة النسائية

بيب جوارديولا، مانشستر سيتي الإنجليزي

ستيفانو بيولي، ميلان الإيطالي

ليونيل سكالوني، منتخب الأرجنتين

لوتشيانو سباليتي، منتخب إيطاليا

أليساندرو سبونيا، فريق روما الإيطالي للكرة النسائية

توماس توخيل، بايرن ميونيخ الألماني

سارينا فيجمان، منتخب إنجلترا للكرة النسائية

تشافي، برشلونة الإسباني.

جلوب سوكر Globe soccer.. قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم 2023 كاملة

قائمة جلوب سوكر لأفضل لاعبة في العالم

أيتانا بونماتي، برشلونة الإسباني

ميلي برايت، منتخب إنجلترا

ليندا كايسيدو، ريال مدريد الإسباني

أولجا كارمونا، إشبيلية الإسباني

راشيل دالي، أستون فيلا الإنجليزي

ديبينيا، كنساس سيتي الأمريكي

كاديدياتو دياني، ليون الفرنسي

ماري إيربس، مانشستر يونايتد الإنجليزي

إسثير جونزاليز، جوثام الأمريكي

باتريسيا جويخارو، برشلونة الإسباني

وي هاسيجاوا، مانشستر سيتي الإنجليزي

أماندا ليستدت، أرسنال الإنجليزي

سام كير، نشيلسي الإنجليزي

مابي ليون، برشلونة الإسباني

أسيسات أوشوالا، برشلونة الإسباني

سلمى بارالويلو، برشلونة الإسباني

أليكاساندرا بوب، فولفسبورج الألماني

ويندي رينارد، ليون الفرنسي

فريدولينا رولفو، برشلونة الإسباني

جورجينا ستانواي، بايرن ميونيخ الألماني

قائمة جلوب سوكر لجائزة اللاعب المفضل للجماهير

جود بيلينجهام، ريال مدريد الإسباني

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي الإنجليزي

هاري كين، بايرن ميونيخ الألماني

روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة الإسباني

كيليان مبابي، باريس سان جيرمان الفرنسي

ليونيل ميسي، إنتر ميامي الإمريكي

نيمار، الهلال السعودي

كريستيانو رونالدو، النصر السعودي

محمد صلاح، ليفربول الإنجليزي

فينيسيوس جونيور، ريال مدريد الإسباني

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قائمة جلوب سوكر لأفضل نادي للكرة النسائية في العالم

أياكس، هولندي

أرسنال، إنجليزي

برشلونة، إسباني

بايرن مينيخ، ألماني

بنفيكا، برتغالي

تشيلسي، إنجليزي

ليون، فرنسي

بورتلاند ثورنس، أمريكي

روما، إيطالي

فولفسبورج، ألماني

قائمة جلوب سوكر لأفضل لاعب خط وسط في العالم

نيكولو باريلا، إنتر ميلان الإيطالي

جود بيلينجهام، ريال مدريد الإسباني

لوكا مودريتش، ريال مدريد الإسباني

رودري، مانشستر سيتي الإنجليزي

مارتين أوديجارد، أرسنال الإنجليزي

برناردو سيلفا، مانشستر سيتي الإنجليزي

كيفن دي بروينه، مانشستر سيتي الإنجليزي

بيدري، برشلونة الإسباني

إلكاي جوندوجان، برشلونة الإسباني

ديكلان رايس، أرسنال الإنجليزي.

جلوب سوكر Globe soccer.. قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم 2023 كاملة

قائمة جلوب سوكر لأفضل لاعب شاب في العالم