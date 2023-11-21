نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوفا لـ'دوت الخليج الرياضي': والله العظيم ما وقعت للأهلي وفوجئت بأنباء انضمامي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن الأخبار المنتشرة بتوقيعه مع النادي الأهلي، غير صحيحة على الإطلاق ولا أساس لها من الصحة.

وتابع أوفا في تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي': "والله العظيم ما وقعت للأهلي أو عقدت أي جلسات كما يتردد، وألتزم بعقدي مع إنبي والرحيل سيكون من خلال الإدارة".

وأضاف مهاجم فريق إنبي: "أرتبط بتعاقد مع نادي إنبي، وفوجئت بأنباء الاتفاق مع الأهلي وكيف لي الاتفاق مع نادي وأنا أرتبط مع نادي آخر بعقد ممتد ولا يحق الرحيل دون إذنه".

واختتم: "أي لاعب يتمنى الانضمام للأهلي أو الزمالك ولكن في هذا الوقت لا يوجد أي شئ، وأركز فقط مع فريقي من أجل العودة مرة أخرى إلى منتخب مصر بالفترة المقبلة".