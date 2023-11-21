نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة جديدة لـ برشلونة قبل لقاء رايو فاليكانو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت مصادر صحفية عن أخبار غير سارة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال الفترة الأخيرة وذلك قبل مواجهة نظيره فريق رايو فاليكانو.

ويواجه نادي برشلونة نظيره فريق رايو فاليكانو في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني وذلك يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن هناك العديد من الشكوك حول إمكانية تواجد الحارس تير شتيجن في مباراة برشلونة القادمة أمام نظيره فريق رايو فاليكانو.

وأشارت إلى أن الحارس تير شتيجن لم يشارك في التدريبات الجماعية للنادي الكتالوني التي أقيمت اليوم الثلاثاء ومن المتوقع غيابه عن المباراة القادمة حيث أن المدرب تشافي هيرنانديز لن يغامر باللاعب.