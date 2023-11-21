نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول في الشتاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستهدف مسؤولي نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يريد الحصول على خدمات اللاعب تياجو ألكانتارا من صفوف نادي ليفربول لتدعيم خط وسط الفريق بسبب إصابة جافي.

وأصيب اللاعب جافي بقطع في الرباط الصليبي في الفترة الأخيرة خلال تواجده مع منتخب إسبانيا ولذلك يسعى نادي برشلونة للتعاقد مع لاعب مميز في خط الوسط لتعويضه.

وذكرت صحيفة سبورت أيضا أن نادي ليفربول الإنجليزي لن يضع أي عقبات أمام رحيل الإسباني تياجو ألكانتارا إلى صفوف نادي برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.