نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترتيبات الإعلامية لمباراة بيراميدز ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهى نادي بيراميدز بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، من الترتيبات الإعلامية الخاصة بمباراة الفريق أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في إطار لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل مازيمبي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاءت الترتيبات الإعلامية على النحو التالي:

يوم الخميس ٢٣-١١

تدريب نادي بيراميدز ٥:٠٠ مساء.. الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي "متاح التصوير ١٥ دقيقة".

مؤتمر نادي مازيمبي ٥:٣٠ مساء.. قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

تدريب نادي مازيمبي ٦:٠٠ مساء.. الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي "متاح التصوير ١٥ دقيقة"

مؤتمر نادي بيراميدز ٦:٣٠ مساء.. قاعة مؤتمرات استاد الدفاع