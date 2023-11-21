نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صفقة من الزمالك".. بيراميدز يصدم القلعة البيضاء في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل إدارة نادي بيراميدز في الفترة الحالية، على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، لمواصلة المنافسة على الألقاب.

ويشارك الفريق السماوي هذا الموسم لأول مرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، برفقة النادي الأهلي، حامل لقب البطولة في العام الماضي.

- بيراميدز يحدد صفقتين من الزمالك

ودخل مسؤولو بيراميدز مؤخرا، في مفاوضات جادة مع أحد نجوم نادي الزمالك، لمعرفة متطلباته المادية في الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء هذا الموسم.

حيث أصبح الحارس الدولي محمد صبحي، أحد الأهداف القريبة لارتداء قميص بيراميدز في الموسم القادم، بعد قرار عرضه للبيع الأخير بسبب أزمة ترك معسكر الفريق.

على جانب آخر، اقترب شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، من الرحيل عن صفوف الفريق، بسبب قلة المشاركة بشكل أساسي، في ظل وجود العديد من العروض المحلية لضم اللاعب في الموسم الجديد.

