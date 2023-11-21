نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن فيوتشر لـ'دوت الخليج الرياضي': انضمام عاطف للأهلي؟ لم يصلنا أي عرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مصدر داخل إدارة نادي مودرن فيوتشر، عن حقيقة اقتراب أحمد عاطف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حقيقة انضمام عاطف للأهلي؟

ويرتبط النادي الأهلي بتدعيم خط هجومه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وسط أنباء منتشرة عن اقتراب التعاقد مع عاطف مهاجم مودرن فيوتشر، للعب بين صفوف الفريق.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي'، أن النادي الأهلي لم يتقدم بأي عروض من أجل التعاقد مع اللاعب في يناير المقبل، وسيكون من الصعب التفريط في خدماته.

وتابع المصدر: "عاطف من أهم العناصر الأساسية التي يتم الاعتماد عليها، والأهلي لم يطلب ضمه وحال وصول عرض لن يتم الموافقة عليه، في ظل سعي النادي بالمنافسة على الألقاب ومواصلة مشواره في كأس الكونفدرالية".