نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف سبب رفض ريال مدريد للتعاقد مع هالاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن سبب عدم رغبة مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن اللاعب إيرلينج هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد في الفترة المقبلة.

وأوضحت أن ريال مدريد لا يرغب في التعاقد مع هالاند لسبب رئيسي وهو غير استعداده لدفع 250 مليون يورو من أجل التعاقد معه لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت إلى أن راتب اللاعب الضخم يحول دون ضمه وانتقاله إلى صفوف نادي ريال مدريد حيث أن النادي الملكي غير مستعد أيضا لدفع 50 أو 60 مليون يورو سنويا للاعب.