الرياضة

"بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".. جماهير الكويت تدعم غزة بمباراة استراليا بتصفيات كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة -  

رفعت جماهير الكويت علم فلسطين في مباراتهم اليوم أمام أستراليا، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم، ليؤكدوا على دعمهم الكامل لشعب غزة ضد الاحتلال الصهيوني.

وكان هتاف جماهير الكويت بأعلى صوت "بالروح والدم نفديكي يافلسطين"، في المباراة التي أقيمت ضد استراليا في الكويت.

بينما دخل لاعبو منتخب فلسطين المباراة في الكويت، بالكوفية لدعم بلادهم ضد  الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

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والتقى منتخب فلسطين مع أستراليا مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتهت المباراة بفوز أستراليا بهدف دون رد، عن طريق هاري سوتار، في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب أستراليا المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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