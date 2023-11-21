نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليبيا تفرض التعادل الإيجابي على الكاميرون في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تعادل منتخب ليبيا مع نظيره منتخب الكاميرون، بنتيجة هدف لكل منتخب في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر تصفيات كأس العالم 2026.

سجل أوليفير نتشام هدف منتخب الكاميرون عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 34، بينما تعادل منتخب ليبيا عن طريق عبد المنعم أكاشا في الدقيقة 43 قبل نهاية الشوط الأول.

ورفع منتخب الكاميرون رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما يحل منتخب ليبيا في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف لصالح الكاميرون ومنتخب كاب فيردي صاحب المركز الثاني.

يذكر أن منتخب ليبيا قد نجح في الفوز خلال الجولة الأولى على حساب إسواتيني بنتيجة هدف دون رد.