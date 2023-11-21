نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة ماني.. السنغال يسقط في فخ التعادل أمام توجو بتصفيات كأس العالم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - سقط منتخب السنغال في فخ التعادل أمام منتخب توجو، بنتيجة سلبية، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2026.

وسيطر منتخب السنغال على معظم أحداث اللقاء، ولكن دون كرات خطيرة كثيرة على مرمى توجو الذي كان يلعب لاعبو على الهجمات المرتدة وأهدروا من خلالها أكثر من كرة على مرمى إدوارد ميندي حارس أسود التيرانجا.

ورفع منتخب السنغال رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما يحل منتخب توجو في المركز الرابع برصيد نقطتين بعد التعادل في أول جولتين من عمر التصفيات.

وتضم تلك المجموعة بجانب منتخبي السنغال وتوجو، منتخبات " السودان – الكونجو الديمقراطية – موريتانيا – جنوب السودان".