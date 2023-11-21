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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة اليونان في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أوباب أرينا آيا صوفيا"، في ختام جولات مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة فرنسا واليونان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل فرنسا الرسمي لمواجهة اليونان في تصفيات أمم أوروبا 2026

حراسة المرمى: سامبا.

خط الدفاع: جول كوندي، ويليام ساليبا، لوكاس هيرنانديز، ثيو هرنانديز.

خط الوسط: رابيو، أنطوان جريزمان، فوفانا.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو، عثمان ديمبلي، كولو مواني.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد اليونان في تصفيات يورو 2024

تذاع مباراة فرنسا ضد اليونان مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لتصفيات كأس أمم أوروبا 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.