نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبن نيفيز يحسم موقفه من الرحيل عن الهلال السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم البرتغالي روبن نيفيز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودين موقفه من الرحيل عن صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نيفيز لن يرحل عن الهلال في يناير

ووفقًا للصحفي الشهير " دافيد اورنستين" فأن نيفيز قرر البقاء مع الهلال، ولن يرحل لأي نادي خلال الميركاتو الشتوي.

وأكدت التقارير السعودية، أن إدارة الهلال لم تكن تسمح أيضًا بمغادرة اللاعب البرتغالي عن صفوف الفريق، خاصة وأنه يُعد من أهم الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها جيسوس مدرب الفريق الهلالي.

وكانت تقارير عدة، أشارت إلى اهتمام كل من آرسنال ونيوكاسل يوناتيد الإنجليزيين بالحصول على خدمات نجم الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة 2024.