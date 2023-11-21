نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأمر تشافي.. لابورتا يبدأ تحركاته لضم بديل جافي من قلب ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، يتحرك بقوة للتعاقد مع بديل بابلو جافي نجم الفري الكتالوني، والذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

وسيغيب جافي عن صفوف برشلونة لمدة لا تقل عن 8 أشهر، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة منتخب إسبانيا وجورجيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

بديل جافي في برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فأن لابورتا يضع عينه على تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، ليكون هو بديل جافي في البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعي لابورتا للحصول على خدمات ألكانتارا الذي لا يشارك مع ليفربول بعد تعرضه لإصابات متتالية بالإضافة إلى التعاقدات القوية التي أبرمها الريدز خلال الصيف الماضي.