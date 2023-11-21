نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يد الزمالك يفوز على سبورتنج بنتيجة 28-27 في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق سبورتنج بنتيجة 28-27، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة دوري المحترفين والتي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة نادي سبورتنج بمحافظة الإسكندرية.

وكانت أحداث الشوط الأول للمباراة قد انتهت بتقدم لاعبي الفارس الأبيض بنتيجة 12-8.



ومن المقرر أن يواجه الفريق، طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة عشر لدوري المحترفين، على صالة محمد حسن حلمي بمقر نادي الزمالك.



ويقود فريق يد الزمالك كل من، أحمد رمضان مديرًا فنيا وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبًا وأحمد صلاح مدربًا للأحمال.