نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة الخليفي.. باريس سان جيرمان يتحرك لضم خليفة مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات من المحتمل أن لا يجدد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا عقده مع الفريق الباريسي خلال الفترة المقبلة.

متى ينتهي عقد مبابي؟

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان صيف 2024، وتشير التقارير الفرنسية، إلى أن اللاعب لا يريد تجديد عقده مجددًا مع النادي.

ووفقًا للتقارير الفرنسية، فأن ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، لن يضغط مجددًا على مبابي من أجل تجديد العقد.

تحديد خليفة مبابي في باريس

وأوضحت التقارير إلى أن الخليفي قام بالفعل بتحديد بديل مبابي في الفريق الباريسي حال رحيله وعدم تجديد عقده.

وأشارت إلى أن عين إدارة باريس وقعت على الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي الإيطالي ليكون خليفة مبابي في الفريق الباريسي بالموسم الجديد.