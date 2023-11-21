نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغاء مباراه الاتحاد السكندري وألعاب دمنهور الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري إلغاء مباراة العاب دمنهور الودية استعدادًا لمواجهة زد أف سي.

وجاء القرار لعدم وجود جهاز فني يقود نادي دمنهور عقب رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة كمال فريد الذي رحل مؤخرًا عن الفريق.

يحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 11 نقطة من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على سموحة بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الاتحاد السكندري وزد أف سي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 30 نوفمبر على ستاد الاسكندرية.

