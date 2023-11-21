نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي الاتحاد السكندري يتعرضان لإصابة خطيرة في مران الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري محمود شبانة وسيف تقا لإصابة بارتجاج خفيف في المخ بمران اليوم.

وجاءت هذه الإصابة نتيجة تصادم بالرأس في مران الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل.

يحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 11 نقطة من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على سموحة بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وزد أف سي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 30 نوفمبر على ستاد الاسكندرية.