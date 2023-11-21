الرياضة

وكيل أحمد بلحاج لـ "دوت الخليج الرياضي": الزمالك لديه أسبوع واحد قبل التصعيد للفيفا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إسلام الشحات وكيل أعمال المغربي أحمد بلحاج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق والجونة الحالي، أن اللاعب لديه مستحقات متأخرة لدى الزمالك يرغب في تحصيلها.

وكيل بلحاج: الزمالك لديه أسبوع واحد قبل التصعيد للفيفا

وتابع الشحات خلال تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي': "بلحاج لديه مبلغ مليون و320 ألف جنيه مستحقات متأخرة في الزمالك، ولن يتنازل عن أي جزء منها".

وأضاف: "أخطرنا الزمالك بشكل رسمي لسداد المستحقات في 14 نوفمبر الماضي، ومنحنا مهلة أسبوعين من أجل الرد وسداد المبلغ المستحق، قبل اللجوء إلى الفيفا ويتبقى أسبوع من المهلة".

وقال: "أحمد بلحاج لاعب أجنبي ومن حقه التوجه إلى الفيفا مباشرة دون العود لاتحاد الكرة المصري، وهي لوائح منصوص عليها في الاتحاد الدولي لكرة القدم".

واختتم عن مستقبله: "اللاعب مستمر حتى الآن مع الجونة ولم يتواصل معه أي من مسؤولي سيراميكا كليوباترا، وسوف ننتظر يناير من أجل تحديد مستقبله سواء بالاستمرار أو العودة أو دراسة العروض الأخرى".
 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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