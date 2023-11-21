وكيل أحمد بلحاج لـ "دوت الخليج الرياضي": الزمالك لديه أسبوع واحد قبل التصعيد للفيفا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إسلام الشحات وكيل أعمال المغربي أحمد بلحاج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق والجونة الحالي، أن اللاعب لديه مستحقات متأخرة لدى الزمالك يرغب في تحصيلها.

وكيل بلحاج: الزمالك لديه أسبوع واحد قبل التصعيد للفيفا

وتابع الشحات خلال تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي': "بلحاج لديه مبلغ مليون و320 ألف جنيه مستحقات متأخرة في الزمالك، ولن يتنازل عن أي جزء منها".

وأضاف: "أخطرنا الزمالك بشكل رسمي لسداد المستحقات في 14 نوفمبر الماضي، ومنحنا مهلة أسبوعين من أجل الرد وسداد المبلغ المستحق، قبل اللجوء إلى الفيفا ويتبقى أسبوع من المهلة".

وقال: "أحمد بلحاج لاعب أجنبي ومن حقه التوجه إلى الفيفا مباشرة دون العود لاتحاد الكرة المصري، وهي لوائح منصوص عليها في الاتحاد الدولي لكرة القدم".

واختتم عن مستقبله: "اللاعب مستمر حتى الآن مع الجونة ولم يتواصل معه أي من مسؤولي سيراميكا كليوباترا، وسوف ننتظر يناير من أجل تحديد مستقبله سواء بالاستمرار أو العودة أو دراسة العروض الأخرى".

