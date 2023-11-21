نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يعلن عن تغيير موعد بطولة كأس الأمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بتغيير موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر شهر يناير عام 2024.

مصر تواجه غينيا في افتتاح البطولة

ويواجه منتخب مصر لرجال كرة اليد نظيره غينيا في افتتاح كأس الأمم الإفريقية.

وأعلن الاتحاد الإفريقي، عن تقديم موعد البطولة لتقام يوم 17 يناير وتستمر حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

وأطلق ذلك بدلا من إن تقام يوم 19 يناير حتى 29 من الشهر ذاته.

ويقام لقاء الافتتاح في شهر يناير المقبل على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة على ستاد القاهرة.

