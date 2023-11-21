نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. مودريتش يرحل عن ريال مدريد وباريس يضم خليفة مبابي وتصعيد جديد للفيفا ضد الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

وكيل بلحاج: الزمالك لديه أسبوع واحد قبل التصعيد للفيفا

وتابع الشحات خلال تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي': "بلحاج لديه مبلغ مليون و320 ألف جنيه مستحقات متأخرة في الزمالك، ولن يتنازل عن أي جزء منها".

وأضاف: "أخطرنا الزمالك بشكل رسمي لسداد المستحقات في 14 نوفمبر الماضي، ومنحنا مهلة أسبوعين من أجل الرد وسداد المبلغ المستحق، قبل اللجوء إلى الفيفا ويتبقى أسبوع من المهلة".

وقال: "أحمد بلحاج لاعب أجنبي ومن حقه التوجه إلى الفيفا مباشرة دون العود لاتحاد الكرة المصري، وهي لوائح منصوص عليها في الاتحاد الدولي لكرة القدم".

واختتم عن مستقبله: "اللاعب مستمر حتى الآن مع الجونة ولم يتواصل معه أي من مسؤولي سيراميكا كليوباترا، وسوف ننتظر يناير من أجل تحديد مستقبله سواء بالاستمرار أو العودة أو دراسة العروض الأخرى".

نجم ريال مدريد يقرر الرحيل بعد نهاية عقده



وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش قرر الرحيل عن نادي ريال مدريد في الصيف القادم وبعد انتهاء عقده الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم.

ويرغب نادي اتحاد جدة السعودي في الحصول على خدمات اللاعب لوكا مودريتش من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل كما أكدت تقارير صحفية عديدة.

وتوج الكرواتي لوكا مودريتش بالعديد من الألقاب مع نادي ريال مدريد خلال السنوات القليلة الماضية ويعتبر من أبرز لاعبي الملكي في التاريخ.

إنتر ميلان يتلقى صدمة مدوية قبل لقاء يوفنتوس

وذكرت شبكت سكاي سبورت الإيطالية أن اللاعب أليساندرو باستوني سوف يغيب عن نادي إنتر ميلان أمام نظيره فريق يوفنتوس في المباراة التي سوف تجمع بينهما الأحد القادم.

وأكدت أن باستوني كان قد تعرض للإصابة في ربلة الساق عند تواجده مع منتخب ايطاليا في فترة التوقف الدولي الحالية وأثناء مشاركته في التدريبات.

وأشارت الشبكة إلى أن باستوني من المتوقع أن يغيب اللاعب في مباراة بنفيكا أيضا ببطولة دوري أبطال أوروبا ويتوقع عودته في مباراة نابولي أو اودينيزي بالدوري الإيطالي.

تحديد خليفة مبابي في باريس

وأوضحت التقارير إلى أن الخليفي قام بالفعل بتحديد بديل مبابي في الفريق الباريسي حال رحيله وعدم تجديد عقده.

وأشارت إلى أن عين إدارة باريس وقعت على الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي الإيطالي ليكون خليفة مبابي في الفريق الباريسي بالموسم الجديد.

حقيقة انضمام أحمد عاطف للأهلي؟

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي'، أن النادي الأهلي لم يتقدم بأي عروض من أجل التعاقد مع اللاعب في يناير المقبل، وسيكون من الصعب التفريط في خدماته.

وتابع المصدر: "عاطف من أهم العناصر الأساسية التي يتم الاعتماد عليها، والأهلي لم يطلب ضمه وحال وصول عرض لن يتم الموافقة عليه، في ظل سعي النادي بالمنافسة على الألقاب ومواصلة مشواره في كأس الكونفدرالية".



