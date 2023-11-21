نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. معلول يجري أشعة جديدة وتدريبات منفردة للثنائي استعدادًا لمباراة ميدياما في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا ملخص أخبار الأهلي اليوم والتي جاءت كالتالي:

الأهلي يستعد لـ "ميدياما" بمباراة ودية في التتش



استعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمبارة ميدياما بخوض مباراة ودية على ملعب التتش، وشهدت المواجهة مجموعة من قطاع الناشئين، استعدادًا للغاني في اللقاء الذي يقام يوم 25 نوفمبر الجاري، ‏ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏



وقامت المباراة الودية استعدادًا للمرحلة المقبلة والاطمئنان على ‏كافة العناصر.‏

كولر يعقد جلسة مع اللاعبين قبل المواجهة الودية

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل المباراة الودية، وشهد الاجتماع الحديث عن كافة الأمور الفنية التي يرغب في تنفيذها في البرنامج التدريبي الخاص ‏بمباراة ميدياما.‏

تدريبات منفردة لثلاثي حراسة المرمى



وخضع ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وطارق حسن، لتدريبات ‏منفردة تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المواجهة الودية.



تدريبات منفردة لثنائي الأهلي

كما خضع الثنائي طاهر محمد طاهر، ورضا سليم، تدريبات منفردة ‏قبل انطلاق المواجهة الودية للفريق التي أقيمت على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة ميدياما الغاني التي تقام يوم 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور ‏المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



طاهر محمد طاهر يؤدي برنامجه العلاجي



وأدى طاهر وسليم تدريبات الجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما، ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏



معلول يجري أشعة جديدة

ويجري علي معلول، لاعب الفريق، أشعة جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة، للاطمئنان على ‏حالته قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.‏



ويعاني لاعب الأهلي من شد في العضلة الخلفية، واستمر في الخضوع لبرنامجه العلاجي والتأهيلي ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.



خماسي الأهلي راحة من التدريبات



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح خماسي الفريق، المشاركون مع المنتخب ‏الوطني الأول خلال فترة الأجندة الدولية، راحة من التدريبات.



وجاء ذلك القرارا بناء على حالة الإجهاد، على ‏أن ينتظموا في مران الفريق يوم الخميس المقبل.‏



والخماسي هم محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد ‏عبد المنعم ومروان عطية.